Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören 2 çocuk annesi kadın, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçını izlemek için sosyal medyadan çağrı yaptı.

Bunun üzerine harekete geçen Hatay Valiliği, kadının 2 çocuğuyla maçı tribünden izlemesini sağladı.

4 yıldır akciğer kanseri tedavisi görüyor

Fırıncıoğluları, maç öncesi stat önündeki konuşmasında, 9 yıldır kas hastası olduğunu, 4 yıldır da akciğer kanseri tedavisi gördüğünü anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Hem Beşiktaş hem de Hatayspor taraftarıyım"

Bu iki ağır hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen Fırıncıoğluları, "Hem Beşiktaş hem de Hatayspor taraftarıyım. Beşiktaş'ın Hatay'a geleceğini duyunca heyecanla sosyal medyadan çağrı yaptık. Çok şükür sesimi Hatay Valiliği duydu. Oğlum ve kızımla maça geldim. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu imkanı sağlayan Hatay Valiliğine çok teşekkür ediyorum."

Hem Beşiktaş hem de Atakaş Hatayspor yönetiminin kendine imzalı forma hediye ettiğini Fırıncıoğluları, bugünün unutamayacağı bir gün olduğunu sözlerine ekledi.