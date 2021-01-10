Gaziantep Futbol Kulübü, internet sitesinden ayrılıkla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1,5 yıllık görevi sürdüren Sumudica'ya teşekkür edildi ve kariyerinde başarılar dilendi.

Gaziantep FK'nın açıklaması şu şekilde:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."