Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 18:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep FK'da Sumudica dönemi sona erdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Gaziantep Futbol Kulübü, internet sitesinden ayrılıkla ilgili açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 1,5 yıllık görevi sürdüren Sumudica'ya teşekkür edildi ve kariyerinde başarılar dilendi.
Gaziantep FK'nın açıklaması şu şekilde:
"Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.
Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
Etiketler: Gaziantep FK Süper Lig
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