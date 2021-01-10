Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 16:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Karagümrük 3 hafta sonra kazandı
Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenerek 3 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı.
Kocaeli Stadyumu'nda, oynanan mücadelenin ilk yarısı, 0-0'lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarının 66. dakikasında ev sahibi takım, Bertolacci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ndiaye 81. dakikada farkı ikiye çıkardı: 2-0.
Konuk ekibin tak golünü ise 86. dakikada Jevtovic kaydetti.
Sahadan 3 puanla ayrılan Karagümrük, 3 haftalık galibiyet hasretini sonlandırmış oldu ve puanını 24'e yükseltti.
Evine eli boş dönen Konyaspor ise 22 puanda kaldı.
Etiketler: Fatih Karagümrük Konyaspor Süper Lig
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