Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe İlhan Palut ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'la yollar ayrıldı.
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, İlhan Palut'un istifasını yönetim kuruluna ilettiği açıklandı.
Açıklamada "Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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