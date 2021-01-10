Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Aboubakar, 41. dakikada da Larin attı.

Hatayspor'un golleri ise 7. ve 23. dakikalarda Boupendza'dan geldi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonucun ardından puanıı 35'e yükseltti. Ev sahibi Atakaş Hatayspor ise puanını 28 yaptı.

[Fotoğraf: AA]

İlk yarı

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1.

7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintole'nin ceza sahası içine yaptığı ortayı Boupendza, gole çevirdi. 1-1.

15. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Larin'in şutu az farkla dışarıya çıktı.

[Fotoğraf: AA]

20. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Popov'un ortasını Selim Ilgaz, Akintola'ya indirdi, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak ağlara giden gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

23. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Hatayspor'un geliştirdiği atakta Boupendza, iki savunma oyuncusunu geçerek topu ağlarla buluşturdu. 2-1.

33. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunu kaleci Akın Alkan çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ köşeden kullanılan kornerde topa yükselen Larin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2.

İkinci yarı

53. dakikada Hatayspor, geliştirdiği kontra atakta Welinton'un sektirdiği top kaleci Ersin'de kaldı.

61. dakikada Ghezzal, savunma arkasına topu göndermek istedi ancak kaleci Akın zamanında çıkarak tehlikeyi önledi.

69. dakikada sol kanattan önünde boşluk bulan Boupendza'nın ceza sahası dışından vurduğu şut auta çıktı.

[Fotoğraf: AA]

72. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan N'Koudou'nun sert şutunu kaleci çeldi.

90+2 dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu kaleci Akın'da kaldı.