Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda, 10 yılı aşkın süredir devam eden Heliski sporu için bu yıl başta İsviçre, İtalya, Avusturya, Almanya, Fransa, Kanada, Amerika ve Rusya olmak üzere farklı ülkelerden sporcular, Kaçkarlar'a gelecek.

İki hafta sonra başlayacak helikopterle kayak sporu Heliski için geçen yıldan fazla rezervasyon alındı.

Rize Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu "Kış sezonunda bölgeye önemli bir hareketlilik kazandıran Heliski için tüm hazırlıklar yapıldı. Geçen yıldan daha fazla katılımcı bekleniyor" dedi.

Heliski, dünyada Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan, Türkiye’de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştiriliyor.

Haftalık 10 bin euro ödüyorlar

Kişi başı haftalık 10 bin euroyu bulan rakamlar ödeyen sporcu kafileleri, Kaçkarların zorlu ve dik yamaçlarda adrenalin yaşayacak.

Helikopterlerle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere inecek. Helikopterle tekrar zirveye bırakılacak olan kayakçılar, gün boyu zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, heyecan yaşayacak.

“Heliski kış sezonunda bölgeye önemli bir hareketlilik kazandırıyor”

Rize Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, ocak - nisan ayları arasında Kaçkarlar ‘da Heliski için misafirlerin ağırlandığını söyledi.

Alemdaroğlu, "Her yıl sayı artıyor. Pandeminin yaşandığı dönemde yurt dışı organizasyonlarında zaman zaman revizyon yapmaya ihtiyaç duyulsa da umut ediyoruz ki bu yılki Heliski sezonunda da sağlıklı ve güvenli bir sezon geçiririz. Heliski kış sezonunda bölgeye önemli bir hareketlilik kazandırıyor. Rize'nin kışın da potansiyelini fark etmemiz, bu alandaki yatırımları, tesisleri, aktivite alanlarını çeşitlendirmemiz açısından Heliski yol gösterici oluyor" dedi.

Alemdaroğlu Heliski ile sporun çeşitlilik kazandığını ve kalitenin arttığını vurguladı:

"Profesyonellik ve özel ekipman gerektiren bir spor yapılıyor. Sporun maliyeti de yüksek. Bu spor turizmimize hem çeşitlilik hem de kalite kazandırıyor. Uluslararası boyutta da gelen sporcuların kendi sosyal medya hesaplarından burada yaptıkları aktiviteleri paylaşmaları ile birlikte ilimizin tanıtımına da önemli katkı sağlıyor.”

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