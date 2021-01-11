Türkiye’de bilinçsiz su kullanımı ve kuraklık nedeniyle çok sayıda göl kurumaya devam ediyor.

Antalya’nın Elmalı ilçesi sınırları içinde bulunan 850 hektar alana sahip Avlan Gölü de kuraklığa teslim oldu.

Her geçen yıl bir öncekine göre biraz daha kurak geçince göldeki su seviyesi gözle görülür seviyede azalmaya devam ediyor.

Kent genelinde son bir ayda şiddetli yağışlar nedeniyle gölün su seviyesinde bir miktar artış gözlenmesine rağmen, yağışsız geçecek birkaç haftanın ardından bu su seviyesinin de azalması bekleniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Kuşlar gitti, koyunlar geldi

Su seviyesindeki azalma nedeniyle, çeşitli kuşların göç yolu üzerinde bulunan göl, yalnızca bölgede yaşayan birkaç kuş türüne ev sahipliği yapmaya başladı.

Kuşların artık uğramadığı göl alanı, koyun ve keçi sürülerinin uğrak alanı haline döndü.

[Fotoğraf: DHA]

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından dikilen, göl girip yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğunu gösteren tabela, su çekilince meraya dönen kurak göl tabanının ortasında kaldı.

Karagöl Gölü’nün suyu buraya akıtılabilir

Gölün kurumasıyla, göl kıyısında bulunan Göltarla ve Karamık mahalleleri bu kuraklıktan en çok etkilenen yerler haline geldi.

Avlan Gölü’nün kurtarılması için çalışma yapılabileceğini kaydeden Göltarla Muhtarı Durmuş Sarıkaya, bu kapsamda, Karagöl Gölü’nden bağlantı yapılarak Avlan Gölü’nün yeniden su tutmasının sağlanabileceğini ifade etti.