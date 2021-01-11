Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul barajlarında doluluk oranı arttı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da hafta sonu etkili olan yağmur sonrası barajlardaki doluluk oranı yüzde 21,13'e yükseldi.
Kurak bir yıl geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz cumartesi günü 19,16'ya kadar düşmüştü.
Hafta sonu yağan yağmur barajlardaki su seviyelerinin yükselmesini sağladı. 2 gün süren yağışın ardından barajların doluluk oranı yüzde 21,13'e çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların bu hafta da süreceğini açıkladı.
İstanbul'da perşembe gününden sonra kar yağışı bekleniyor.
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