Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir kuyumcunun alarmının çaldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, iş yerinin elektronik kepenginin açık olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerine baskın yaptı.

Kuyumcuya giren polis, iki şüpheliyi saklanırken yakaladı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler Mustafa O. ile Emrullah G., emniyete götürüldü.

Hep aynı yöntemle hırsızlık yapmışlar

Şüpheliler, kepengini kırarak girdikleri kuyumcuda, içerisinde yaklaşık 18 kilo altın olan çelik kasayı, oksijen tüpüne bağladıkları pürmüzle delmeye çalıştı.

Kuyumcuya girdiklerinde alarmı etkisiz hale getirmeye çalışan şüpheliler başarılı olamayınca yakayı ele verdi. Suçüstü yakalanan şüphelilerin İstanbul, Antalya, Mersin’de de aynı yöntemle çok sayıda kasayı açtıkları ve tutuklandıkları ortaya çıktı.

​Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa O. ile Emrullah G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.