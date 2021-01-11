Olay, Şişli Merkez Mahallesi Perihan Sokak'ta meydana geldi.

Aynı evde yaşadıkları iddia edilen Ara E. ve Leyla K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma üzerine Leyla K., daireden çıkarak kaçmaya çalıştı. Ara E. de Leyla K.'nin peşinden gitti.

Bayıltana kadar dövdü

Ara E., sokağın sonuna doğru koşan Leyla K.'yi yakalayıp darbetmeye başladı. Gözü dönmüş adam, kız arkadaşı yere düşmesine rağmen tekme ve yumruk atmaya devam etti. Yumruk darbelerine daha fazla dayanamayan kadın bayıldı.

Kadın hastaneye kaldırıldı

Ara E. tarafından sokak ortasında dövülen Leyla K.'nin baygın halde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 personeli, Leyla K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kavga sırasında merdivenden düşerek hafif şekilde yaralandığı öğrenilen Ara E. de bir başka ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Darp anı kamerada

Ara E.'nin kız arkadaşı Leyla K.'yı darbettiği anlar kameraya yansıdı.

Yolda yürüdükleri sırada Ara E., kız arkadaşı Leyla K.'ya tekme atıyor. Daha sonra Ara E., yere düşen kadını yumruklamaya devam ediyor. Darbelere dayanamayan kadın bayılıyor. Ara E. ise bayılan kadını sırtına alarak binaya giriyor.