Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sultangazi'de bir binanın balkonu çöktü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Sultangazi'de bir binanın balkonu çöktü. Çökme sırasında yolda kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.
Uğur Mumcu Mahallesi 2124 Sokak’taki 4 katlı bir binanın birinci katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, binanın etrafına şerit çekildi. Balkonu çöken daire tahliye edildi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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