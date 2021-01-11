Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da kısıtlamaya uymayan 171 kişiye 406 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzon'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 171 kişiye 406 bin 466 lira ceza kesildi.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Koronavirüs tedbirlerimizin ihlaline müsamaha göstermeyiz. Kararlıyız, hedef 0 vaka" ifadelerine yer verildi.
Ustaoğlu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 171 kişiye 406 bin 466 lira para cezası verildiğini belirtti.
#Koronavirüs tedbirlerimizin ihlaline müsamaha gösteremeyiz.— İsmail Ustaoğlu (@valiustaoglu) January 11, 2021
Kararlıyız, hedef 0 vaka!
08.01.2021
11.01.2021
arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 171 kişiye, toplam 406.466 TL. idarî para cezası verilmiştir.#KendiniKoruKentiniKurtar
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