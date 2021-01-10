Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 23:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA ]
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Köprücü köyünde bir tarlada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye, Kemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü ile Hopa ve Kemalpaşa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektarlık orman alanı zarar gördü.
Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
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