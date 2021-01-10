AFAD sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri paylaştı.

Kalecik ilçesi merkezli deprem Ankara geneli ve çevre illerden de hissedildi. Saat 22.53 sıralarında meydana gelen deprem 12.81 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Ankara'da Kalecik merkezli meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık. — Murat KURUM (@murat_kurum) January 10, 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarla karşılaşılmadığını söyledi.

Bakan Kurum, vatanşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saat 22:53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. — Vasip Şahin (@vasipsahin) January 10, 2021

Vali Şahin: Can veya mal kaybı yok

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şahin, "Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" açıklamasını yaptı.

Geçmiş olsun Ankara.



Kalecik ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.



Gelişmeleri takip ediyoruz. — A F A D (@AFADBaskanlik) January 10, 2021

AFAD: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor

AFAD, Kalecik merkezli 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbar alındığını bilgisi paylaştı. "Geçmiş olsun Ankara" mesajını paylaşan AFAd, gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

Çevre illerden de hissedildi

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, Çankırı ile Çorum'da da hissedildi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin kentte hafif şekilde hissedildiğini, herhangi bir olumsuzluğun kendilerine iletilmediğini söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Kalecik Belediyesi: Herhangi bir sorun bulunmamaktadır

Kalecik Belediyesi tarafından, ilçede meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir sorun bulunmadığı açıklandı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kalecik'in herhangi bir bölgesinde, herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli inceleme ve çalışmalara başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.



