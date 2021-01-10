Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da kepçenin çarptığı otomobil düşmekten son anda kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da freni boşalan kepçenin çarptığı hafif ticari araç, okul bahçesine düşmekten son anda kurtuldu.
Ortahisar ilçesinin Karşıyaka mahallesinde doğal gaz çalışması yapan kepçenin sürücüsü, freni boşalınca yokuş aşağı hızlanarak hafif ticari araç ile park halindeki otomobile çarptı.
Çarptıktan sonra da sürüklenmeye devam eden kepçe, elektrik direğine çarparak durabildi.
[Fotoğraf: AA]
Düşmekten son anda kurtuldu
Çarpmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen hafif ticari araç ise yolun alt kesimindeki Piri Reis İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine düşmek üzereyken son anda durdu.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekipleri, halat taktıkları hafif ticari aracı, çevredeki vatandaşların da yardımıyla bir apartmanın duvar korkuluklarına bağladı.
Araç, olay yerine gelen çekiciyle kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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