Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 17:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Banka soygununda hırsızlar elektrikli ısıtıcı çaldı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da bir banka şubesine giden 3 şüpheli alarmın çalmasıyla korkuya kapıldı. Ancak boş gitmeye de niyetleri yoktu. Buldukları elektrikli ısıtıcıyı alarak kaçtılar. Polis, kimliklerini belirlediği 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul Şişli'de sabah saatlerinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.
Hırsızlık için bankaya girdiler, alarm çalmaya başlayınca paniklediler.
Bankadan elektrikli ısıtıcı çaldılar
Korkan hırsızların banka şubesinden boş çıkmaya niyeti yoktu. Hemen etrafı kolaçan ettiler. Sadece bir elektrikli ısıtıcı bulabildiler. Onu alarak kaçtılar.
Şikayet üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı
Güvenlik kameralarını izleyen polis zanlıların kimliklerini belirledi.
3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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