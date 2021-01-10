İstanbul Şişli'de sabah saatlerinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Hırsızlık için bankaya girdiler, alarm çalmaya başlayınca paniklediler.

Bankadan elektrikli ısıtıcı çaldılar

Korkan hırsızların banka şubesinden boş çıkmaya niyeti yoktu. Hemen etrafı kolaçan ettiler. Sadece bir elektrikli ısıtıcı bulabildiler. Onu alarak kaçtılar.

Şikayet üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Güvenlik kameralarını izleyen polis zanlıların kimliklerini belirledi.

3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.