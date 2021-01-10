Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Musevi Mezarlığı'nın kapısı ikinci kez hırsızların hedefi oldu.

Gece mezarlığa giden hırsızlar, 1 ton ağırlığındaki demir kapıyı söküp götürdüler.

Polis soruşturma başlattı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "1,5- 2 yıl önce etrafına korumak için yaptırdığımız ferforjeler çalındı, kapısını çaldılar. Şimdi ikinci kez tekrar çalındı, üzülmemek mümkün değil. Bu aslında şehrimizin girişinde, görünen bir noktada, bu anlamda şehir güvenliği konusunda daha çok hareket etmemiz gereken çok şey var onu gösteriyor" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

250 yıllık Musevi Mezarlığı Çorlu Belediyesi tarafından 2014 yılında bakıma alınmış, etrafı beton duvar ve demir korkuluklar ile çevrelenmişti. Kapı da bu çalışma sırasında yenilenmişti.