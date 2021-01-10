Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki tüm seferler iptal edildi.
Açıklamada, diğer hatlardaki seferlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceği ifade edildi.
Etiketler: Ege Denizi Deniz Otobüsü
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