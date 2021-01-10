Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki tüm seferler iptal edildi.

Açıklamada, diğer hatlardaki seferlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceği ifade edildi.