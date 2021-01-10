Vatan için Balıkesir Bigadiç'ten yola koyuldular. Kimi Çanakkale Savaşında, kimi de İstiklal Harbi sırasında şehit oldu.

320 şehit, aradan uzun yıllar geçse de unutulmadı.

Bigadiç Belediyesi'nin öncülük ettiği 3 yıllık çalışmayla doğup büyüdükleri mahalleler tek tek belirlendi ve adlarının olduğu anıtlar dikildi.

69 mahalleye anıt dikildi

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, soy kütüğü yasasıyla, 69 mahallede 320 şehide ulaştıklarını söyledi.

Anıt yerlerinin belirlenmesinde muhtarlar da ellerindeki kayıtlarla yardımcı oldu.

Anıtlarda şehitlerin adları ve şehit oldukları cepheler yazılı

Anıtlar, şehit yakını aileleri gururlandırdı.

Şehit yakını Recep Canbazoğlu, "Benim nenem rahmetli anlatırdı, dedemin babası Yemen'de kalmış. Biz kendi aile fertlerimizden Çanakkale'de kalan olanı bilmiyorduk. Canbazoğlu aile fertlerinden de 2 kişinin Çanakkale'de şehit olduğunu öğrendik" diye konuştu.

İldeki park ve muhtarlık binaları önüne yerleştirilen anıtlarda, şehitlerin adları ve şehit oldukları cepheler yazılı.

