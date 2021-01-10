Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 14:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tilki ile dost oldular, 3 yıldır besliyorlar
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde şantiyede çalışanlar 3 yıl önce besledikleri tilki ile dost oldular. Aşılarını da yaptıran işçiler, hayvanlarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyor.
3 yıl önce aç kalan tilki Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, bir şantiyenin bahçesine girdi. İşçiler tilkiye ekmek verdi.
Tilkiyle çalışanların dostluğu o günden bu yana devam ediyor.
Şantiye çalışanları tilkiyi evcil hayvanları gibi besledi. Tilki, işçilere güvenince oradan ayrılmadı, yavrularını da getirdi.
Tilki ve yavruları şantiyeden ayrılmıyor
Gün içinde doğaya gitseler de acıkınca şantiyenin yolunu tutuyorlar.
Çalışanlar her defasında ekmeklerini onlarla paylaşınca dostlukları da her geçen gün arttı.
Şantiye çalışanları tilkinin aşılarını da yaptırıyor.
Etiketler: Ekmek
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