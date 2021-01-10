İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 16 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametleri ve üst aramalarında, 1586 uyuşturucu hap, 344 gram metamfetamin, 4 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.