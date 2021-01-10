Kar yağışının az olduğu bu sezon yapay karlamayla misafirlerini ağırlayan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki işletmeciler, bölgede etkili kar yağışı bekliyor.

Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün aralık ayı verilerine göre, Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da kar kalınlığı 2017'de 71, 2018'de 106, 2019'da 117, geçen yıl ise 5 santimetre ölçüldü.

[Fotoğraf: AA]

Son yılların en kurak dönemi

Son yılların en kurak dönemini geçiren Kartalkaya Kayak Merkezi'nde aralıklarla yağan kara rağmen pistlerde istenilen seviyeye ulaşılamayınca, ertelenen sezon açılışı 25 Aralık 2020'de gerçekleştirildi.

Kayak merkezinde bulunan 5 otelden 2'si yapay karlama yöntemiyle kar kalınlığının bir metre olduğu pistlerde hizmet vermeye başlarken, diğer oteller ise henüz faaliyete geçemedi.

[Fotoğraf: AA]

Ziyaretçiler yapay karda kayak ve snowboard yapıyor

Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kartalkaya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son yılların en sakin sezonu yaşanırken, ziyaretçiler yapay karda kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkarıyor.

Bölgede etkili kar yağışı bekleyen otel işletmecileri, misafirlerini en iyi şekilde ağırlayacakları günü iple çekiyor.

[Fotoğraf: AA]