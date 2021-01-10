Mersin'in Erdemli ilçesinde yetiştirilen ve bölgeye has aroması ile bilinen Erdemli muzu coğrafi işaret aldı.

2019'da Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası ile Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonucunda Erdemli muzu coğrafi işaret belgesi aldı.

[Fotoğraf: AA]

Rengi, kokusu ve lezzetiyle cezbediyor, rekoltesi ile de üreticinin yüzünü güldürüyor.

1800 dekar arazide üretilen muzun en büyük özelliği açık alanda örtü altına ihtiyaç duymadan yetiştirilebilmesi. Dolayısıyla örtü altına ihtiyaç duymaması nedeniyle üreticilerin girdi maliyetlerini düşürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Lezzetine rağmen şeker oranı düşük olan Erdemli muzunun üretim alanı ve bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.