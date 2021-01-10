Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve keşfedildiği günden bu yana tüm dünyanın dikkatini çeken Göbeklitepe, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

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Üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle 2018 yılının bir bölümünde kapalı kalan ören yerini o dönem yaklaşık 70 bin kişi ziyaret ederken, bu rakam 2019'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesiyle büyük artış göstererek 412 bin 378 kişiye ulaştı ve bölge turizmde "altın çağı"nı yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

2020 yılının ilk 2 ayında ziyaretçi sayısında yüzde 268 artış yaşandı

2020 yılına büyük umutlarla giren ve yeni bir ziyaretçi rekoru kırması beklenen Göbeklitepe'yi 2019 yılının ocak ve şubat aylarında 16 bin 797 kişi ziyaret ederken, 2020 yılının aynı döneminde bu sayı 59 bin 136 kişiye ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Salgın dolayısıyla 2020 yılında yaklaşık 3 ay ziyarete kapalı olan Göbeklitepe, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle konuklarını maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde yeniden ağırlamaya başladı.

2020 yılında koronavirüse rağmen ören yerini 197 bin 912 kişi ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Göbeklitepe, Kültür ve Turizm Bakanlığının sanal müze uygulaması kapsamında da salgın sürecinde en fazla ziyaret edilen ören yeri olmayı da başardı.

[Fotoğraf: AA]