Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 12:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Jandarma'ya uyuşturucu satmak isterken suçüstü yakalandı
Mardin'de alıcı gibi davranan jandarma personeline uyuşturucu satmak isteyen M.A.İ., suçüstü yakalandı. M.A.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada M.A.İ.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.
Düzenlenen operasyonda, M.A.İ., alıcı gibi davranan jandarma personeline uyuşturucu madde satmak isterken suçüstü yakalandı.
[Fotoğraf: DHA]
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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