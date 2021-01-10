Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 15:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da kısıtlama gününde 80 ünite kan toplandı
[Fotoğraf: AA]
Kan bağışı yapmak isteyenler hafta sonu kısıtlamalardan muaf tutuluyor. Antalya Manavgat'ta uygulamayı duyan vatandaşlar kan merkezinin yolunu tuttu. İlçede bir günde 80 ünite kan toplandı.
Kan bağışı yapacaklar randevu almaları durumunda hafta sonu kısıtlamasından muaf tutuluyor.
Antalya Manavgat'ta kan vermek isteyenler Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
[Fotoğraf: AA]
Bir günde 80 ünite kan toplandı
Kızılay Geçici Kan Merkezine gelen vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kan bağışında bulundu.
Bağışçılar, uygulamadan telefonlarına gelen mesajla haberdar oldu.
Manavgat'ta bir günde bağışçılardan 80 ünite kan toplandı.
Etiketler: Kan Bağışı Sokağa Çıkma Kısıtlaması Maske Sosyal Mesafe
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