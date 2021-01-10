Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına karşı iftaiye ekipleri seferber oldu. Zaman zaman küçük patlamalar yaşandı. Alevler güçlükle kontrol altına alındı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, olay yerine gelerek çalışmaları izledi, yetkililerden bilgi aldı.

"7-8 milyon lira civarında bir malzeme vardı"

Vali Erin, gazetecilere, yangının Gençlik ve Spor Bakanlığına ait lojistik deposunda başladığını ve sebebinin henüz belirlenemediğini söyledi.

İtfaiye ve TOMA araçlarının yangına hemen müdahale ettiğini belirten Erin, şunları dile getirdi:

"İçeride sadece Şanlıurfa'nın değil, bölgedeki illerin de ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sürü malzeme vardı. 7-8 milyon lira civarında bir malzeme olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.

3 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.