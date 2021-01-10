İhbar üzerine Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Meriç Nehri'nin denize döküldüğü noktada bir teknede arama yaptı.

Teknede, toplanması ve satışı yasak 1,5 ton kum midyesi bulundu. Tekneyi bırakıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Midyeler denize bırakıldı

Yunanistan'a götürülmek istendiği belirlenen midyeler, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.