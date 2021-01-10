Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de kaçak 1,5 ton kum midyesi ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1,5 ton kum midyesi ele geçirildi.
İhbar üzerine Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Meriç Nehri'nin denize döküldüğü noktada bir teknede arama yaptı.
Teknede, toplanması ve satışı yasak 1,5 ton kum midyesi bulundu. Tekneyi bırakıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Midyeler denize bırakıldı
Yunanistan'a götürülmek istendiği belirlenen midyeler, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Sahil Güvenlik
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