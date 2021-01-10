Temeli 18 Mart 2017 tarihinde atılan ve tamamlandığında, Çanakkale Boğazı’nda Avrupa ile Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, ana halatların montajı sırasında kullanılacak kedi yolu neredeyse tamamlandı.

Kedi yolunun tamamen bitirilmesi için sadece birkaç metrelik bölüm kaldı.

Lapseki ilçesindeki 680 metrelik yaklaşım viyadüğünden, Gelibolu yakasındaki 365 metrelik yaklaşım viyadüğüne kadar uzanan kedi yolunun büyük oranda tamamlanmasıyla, 1915 Çanakkale Köprüsü silüeti de iyice belirmiş oldu.

Bu arada Lapseki ilçesindeki 680 metrelik yaklaşım viyadüğü tabliyesinin tamamlanmasına da bir adım kaldı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde, kedi yolunun ardından Şubat ayı içerisinde ana halatlar ile askı halatlarının montajına başlanması planlanıyor.

318 metre yüksekliğinde olacak

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday.

Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak.

318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak.

2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.