Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 18:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Doğançam Mahallesi koronavirüs vakalarının artmasıyla karantinaya alındı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bölgesel karantina uygulaması devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamada, Doğançam Mahallesi'ndeki bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahalle için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alındığı açıklandı.
Etiketler: Karantina
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