Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bölgesel karantina uygulaması devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Doğançam Mahallesi'ndeki bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahalle için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alındığı açıklandı.