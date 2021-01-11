Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 03:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da otomobil polis aracına çarptı: 3 yaralı
Samsun'da, devriye gezen polis aracına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde, Pınar K'nın kullandığı 06 BEV 768 plakalı otomobil, Abdullah Gül Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devriye gezen polis aracına çarptı.
Sürücü Pınar K. ile otomobilde bulunan Gülçin K. ve Yunus Y. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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