Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 07:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da, hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 07.55 itibarıyla yoğunluk yüzde 53 oldu.
Etiketler: Trafik
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