İnternet üzerinden işlenen suçlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir suç örgütü daha çökertildi.

Diyarbakır merkezli bir suç örgütünün, sosyal medya üzerinden "evde kına paketleme, kalem montajı" gibi sahte iş ilanları verdiği belirlendi. Açılan binlerce sahte sosyal medya hesabı ile sahte iş ilanlarının altına güven verici yorumlar yapan örgüt üyeleri, vatandaşlardan başvuru ücreti ve teminat bedeli adı altında ücret talep etti.

Şüphelilerin bu sayede vatandaşları binlerce lira dolandırdığı tespit edildi.

3 ilde eş zamanlı baskın

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 3 ay süren kapsamlı çalışmalar sonucu, geçtiğimiz Cuma günü Diyarbakır merkezli Mersin ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

15 farklı adrese yapılan baskında 13 şüpheli gözaltına alındı.

1 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu

Yapılan aramalar sonucu yaklaşık 55 bin ABD doları, 12 bin lira, 570 bin lira değerinde 1 kilo 300 gram altın olmak üzere toplam değeri 1 milyon liraya yaklaşan mal varlığına el konuldu.

1 adet tabanca ve bu silaha seri atış imkânı sağlayan aparat, çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ve cep telefonu da ele geçirildi.