Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 22:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA'de iki karşılaşma daha 'COVID-19' engeline takıldı
[Fotoğraf: AA ]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) iki karşılaşma COVID-19 vakaları nedeniyle ertelendi. Ligin sağlık ve güvenlik protokolleri yeniden değerlendirilecek.
Yarın sabaha karşı oynanması gereken Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans ve 13 Ocak Çarşamba günü sabaha karşı yapılması planlanan Chicago Bulls-Boston Celtics maçları COVID-19 vakaları sebebiyle ertelendi.
Öte yandan NBA yönetimi ve Amerikan Basketbol Ligi Oyuncuları Birliğinin (NBPA) toplantı yaparak ligin sağlık ve güvenlik protokollerini yeniden ele alacağı aktarıldı.
Daha önce de Boston Celtics-Miami Heat mücadelesi, aynı gerekçeyle oynanamamıştı.
NBA'de COVID-19 vakaları nedeniyle takımların sahaya en az 8 oyuncu çıkaramaması halinde maçların ertelenmesine karar veriliyor.
Etiketler: NBA
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