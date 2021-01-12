Sosyal medya hesabından hayranlarının sorularını cevaplayan Mesut Özil, "Futbolu bırakmadan önce oynamak istediğim iki ülke var. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye. Eğer Türkiye olursa, sadece Fenerbahçe'ye giderim" dedi.

Özil, "Almanya'da yaşayan her Türk aynı zamanda bir Türk takımını destekler. Ben de Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm.. İspanya'da Real Madrid neyse Fenerbahçe de odur: Ülkenin en büyük kulübü." cümlelerini kullandı.

"En sevdiğim semt Kadıköy"

İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi sorusuna da "Kadıköy" yanıtını veren Mesut Özil, küçükken Jay Jay Okocha'nın 10 numaralı Fenerbahçe formasını giydiğini belirtti.

Dünya şampiyonluğu yaşadığı Alman milli takımıyla harika hatıraları olduğunu belirten Özil, "Seçimimden ötürü asla pişman değilim. Milli takımı bırakma kararımla ilgili de pek çok şey söylendi. O kararla ilgili de pişman değilim" dedi.

Annesinin en büyük destekçisi olduğunu belirten Özil, İslam senin için ne ifade ediyor sorusunu "Barış" şeklinde cevapladı.

"En sevdiğim diziler Payitaht Abdülhamid, Uyanış Selçuklu ve Kurtuluş Osman"

Türk asıllı oyuncu, en sevdiğin diziler hangileri sorusunu ise, TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid ve Uyanış Selçuklu dizileriyle Kuruluş Osman'ı etiketleyerek cevapladı. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de Özil'in bu twitini alıntılayarak, "Eyvallah" dedi.