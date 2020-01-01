Galatasaray'ın Sezon başında Southampton'dan kiralık olarak transfer ettiği Mario Lemina, geleceği hakkında Fransız basına konuştu.

"Galatasaray'da yeniden kendimi bulmak istiyordum. Bu benim için çok iyi bir fırsattı ve bence Galatasaray'a gelerek çok doğru bir iş yaptım. Burada kendimi iyi hissediyorum."

"Galatasaray taraftarı için her şeyi yaparım"

Galatasarayla ilk temasının 2-3 yıl önce olduğunu söyleyen Lemina, birkaç nedenden dolayı transfer gerçeklemediğini belirtti. Lemina, Galatasaray taraftarı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray taraftarlarına kayıtsız kalmanız mümkün değil. Çok çılgın ve tutkulular.Galatasaray taraftarı için her şeyi yaparım."

"Galatasaray'da çok iyiyim"

Lemina, geleceğiyle ilgili gelen sorulan soruyuda yanıtladı.

"Southampton'daki sözleşmemin bitmesine 2 yıl kaldı. Şu anda Galatasaray'da çok iyiyim. Sezon sonuna kadar kulübün hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmaya çalışacağım. Ondan sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz."

Kaynak: TRT SPOR