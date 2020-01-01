Spor

Aston Villa'dan kritik galibiyet

01 Ocak 2020 Çarşamba 20:15 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 20:16

İngiltere Premier Lig'in heyecanı yeni yılda da TRT SPOR'da sürüyor. Yeni yılın ilk gününde Burnley'e konuk olan Aston Villa ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve alt sıralardan kurtulma adına kritik bir galibiyet aldı.