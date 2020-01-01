İngiltere Premier Lig'de yeni yılın ilk gününde 21. haftanın heyecanı yaşandı. Zirvedeki ekiplerden kopmak istemeyen Jose Mourinho'lu Tottenham, alt sıralarından uzaklaşmayı hedefleyen Southampton'a konuk oldu.

St. Mary's'de oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Tottenham olurken henüz beşinci dakikada Harry Kane'in şutunda Southampton kalecisi Alex McCarthy gole izin vermedi.

İlk yarının son bölümlerinde rakibinin müdahalesi sonucu ceza sahası içerisinde yerde kalan Dele Alli penaltı beklese de hakem Mike Dean, VAR incemesi sonucu oyunu devam ettirdi ve ilk 45 dakika ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının ilk dakikalarında ise ev sahibi ekip penaltı itirazlarından sonuç alamazken 74. dakikada Harry Kane'in ağlara gönderdiği top, ofsayt sebebiyle gol geçerliliği kazanmadı.

TRT SPOR'dan naklen yayınlanan maçtan ev sahibi Southampton, Danny Ings'in 17. dakikada kaydettiği golle 1-0 galip ayrıldı.

Son üç maçtaki çıkışını sürdüren Southampton sahadan galip ayrıldı ve puanını 25'e çıkardı.

Geçtiğimiz hafta Norwich deplasmanından bir puanla dönen Tottenham ise bu hafta da galip gelemedi ve 30 puanla 6. sırada kaldı.

Harry Kane sakatlandı, Mourinho sarı kart gördü

Tottenham'a bir kötü haber de Harry Kane'den geldi. Golcü oyuncu karşılaşmanın 75. dakikasında sakatlanarak maçı tamamlayamadı.

Mücadele içinde ilginç bir an hakemin dikkatinden kaçmadı. Mourinho rakip teknik direktörün yazdığı kağıdı okumaya çalışınca hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Kaynak: TRT SPOR