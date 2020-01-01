Beşiktaş'ın sezon başında Tottenham'dan transfer ettiği Kevin N'Koudou, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi başlamadıklarını belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Önce zorlandık ama sonrasında çabuk reaksiyon gösterip iyi bir seri yakaladık. İkinci yarıya sağlam bir giriş yapmalı ve daha güçlü bir şekilde zirveye ilerlemeliyiz" dedi.

Fransız futbolcu, Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe ile oynadıkları derbide verdiği kararlarından hoşnut olmadığını dile getirdi.

Normalde hakemler hakkında konuşmaktan kaçındığının altını çizen N'koudou, "Bence o pozisyonla ilgili iki önemli nokta var. Birincisi formamın çekildiğini hakem iyi bir açıdan çok net görüyor. İkincisiyse VAR’dakiler neden hakemi uyarmıyor? Hakem hata yapabilir; ama bu iki durum o pozisyon için oldukça ilginçti" dedi.

Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan övgüyle bahseden N'koudou,"Hocamızla çalışırken çok şey öğreniyor ve bundan zevk alıyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT SPOR