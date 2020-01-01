Galatasaray’a Brezilyalı yıldız01 Ocak 2020 Çarşamba 15:42 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 15:44
Galatasaray'ın 10 numara pozisyonu için Alex Teixeira'yı gündemine aldı. Brezilyalı yıldız, bu sezon Çin Ligi'nde 18 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray teknik direktör Fatih Terim'in sezonun ikinci yarısında kadroda görmek istediği oyunculardan biri de Alex Teixeira.
Çin ekibi Jiangsu Suning'de bu sezon 30 maçta 18 gol, 11 asistle oynayan Brezilyalı yıldız, transferde 10 numara pozisyonu için ilk aday konumunda.
Kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2020’de sona erecek olan Teixeira, futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek istiyor.
Brezilyalı yıldız, 50 milyon avro karşılığında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından Çin’e transfer olmuştu.
29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Şampiyonlar Ligi atmosferini çok özledim, gelecek teklifleri değerlendirebilirim" demişti.
Galatasaray, Younes Belhanda'yı iyi bir rakama satarak bu transfer için kaynak yaratmak istiyor.
Sarı kırmızılıların Çin’de yüksek ücret alan Alex Teixeira’yı da maaş konusunda ikna etmesi gerekecek.
Kaynak: TRT SPOR