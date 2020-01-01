Spor
Yusuf Yazıcı'ya hırsızlık şoku01 Ocak 2020 Çarşamba 15:02 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 15:04
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle ameliyat olmak için İtalya'ya giden milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Fransa'daki evine hırsız girdi.
[Fotoğraf: AA]
Fransa Ligi'nin 18. haftasında Lille'in deplasmanda Monaco'ya 5-1 mağlup olduğu maçta çapraz bağları kopan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, yılbaşı gecesi hırsızlık şoku yaşadı.
Sağ diz ön çapraz bağı ameliyatı için Roma'da bulunan genç yıldız, kötü haberi İtalya'da aldı.
22 yaşındaki futbolcunun değerli eşyalarının ve arabasının çalındığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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