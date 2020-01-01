2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Futbol Takımımızda teknik direktör Şenol Güneş, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

"Yeni bir futbol kültürü oluşturuyoruz"

Ay yıldızlıların teknik direktörü, Türkiye'nin tüm büyük organizasyonlarda yer alması gerektiğini kaydetti. Güneş, açılış maçı olan İtalya karşılaşmasını işaret etti.

"Dünyanın gözünün orada olacağı bir maç olacak. Hem sportif olarak hem de tanıtım olarak bize büyük görev düşüyor. Yeni bir futbol kültürü oluşturuyoruz."

"Savunmamızı aynı tutacağız, hücum fonksiyonlarını geliştireceğiz"

Tecrübeli teknik adam, dev turnuvaya gideceği kadroda büyük değişiklikler yapmayacağını kaydetti. Şenol Güneş, Yusuf Yazıcı'nın sakatlığına üzüldüğünü söyledi.

"Bir-iki oyuncu girebilir. Eldeki grafiğe, sakatlığa bağlı bir durum. Ama kadro iskeleti aşağı yukarı bu olacak diyebilirim. Ne yapacağız, savunmamızı aynı tutacağız ama hücum fonksiyonlarını geliştireceğiz."

"Bakü-Roma hattını kimse istemiyordu"

Güneş, turnuvada maçları oynayacağımız Azerbaycan hakkında da yorum yaptı.

"Azerbaycan'da oynayacağımız için mutluyuz ama yolculuk olarak dezavantajı da var. Bakü-Roma hattını kimse istemiyordu. Seyahat uzun geliyor ama sorun değil, biz ev sahibi olacağız."

"Kulüpler şirket halini almadığı müddetçe düzelmesi zor"

Şenol Güneş, Türkiye futbol piyasası hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı. Güneş, özellikle yabancı oyuncuların yarattığı borçlanmaya işaret etti.

"Bugün 14 milyar borcu olan kulüplere 15 milyar versek yarın o borç 30 milyar olur. Kulüplerde 14 yabancı var. Yabancıya karşı değilim ama bu şekilde karşıyım, hiçbir kriteri yok. Bu borçların büyük sebebi yabancı futbolcular. Aslında futbol ekonomisi kötü değil. O kadar çok büyüdü ki kulüpler şirket halini almadığı müddetçe düzelmesi zor."

Şenol Güneş son olarak, teknik direktörlük kariyerini noktaladığında bir kitap çıkarmayı düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: TRT SPOR