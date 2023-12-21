Puslu 2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.12.2023 09:06

Kulüpler Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşanacak

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde İngiltere'nin Manchester City takımı ile Brezilya temsilcisi Fluminense karşı karşıya gelecek.

Kulüpler Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşanacak

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele ettiği organizasyonun finalinde Manchester City ile Fluminense, Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda, 22 Aralık Cuma günü TSİ 21.00'de karşılaşacak.

Üçüncülük müsabakası ise Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile Mısır'ın El-Ehli takımı arasında aynı gün TSİ 17.30'da Prens Abdullah el-Faysal stadyumunda oynanacak.

Kulüpler Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşanacak

Real Madrid 5 kez şampiyon oldu

Bu sene 20. kez düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda daha önce 5 kez İspanya'nın Real Madrid takımı şampiyon oldu.

İspanyol ekibi Barcelona ise 3 kez kupaya uzanırken Alman temsilcisi Bayern Münih ve Brezilya ekibi Corinthians Paulista ise 2'şer kez kupayı müzelerine götürdüler.

İngiliz temsilcileri Chelsea, Liverpool ve Manchester United, İtalyan ekipleri Inter ve Milan ile Brezilya takımları Internacional ve Sao Paulo ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

ETİKETLER
FIFA Manchester City
Sıradaki Haber
Eski olimpik atlet ve milli voleybolcu Yıldırım Pağda hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:40
Brent petrolün varil fiyatı 79,67 dolar
10:40
İzmir'de suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı
10:35
Sosyal koruma harcamaları 2022'de 1,2 trilyonu aştı
10:31
Camını kırdığı otomobilden 2,5 milyon lira çaldı
10:26
Toyota 1,1 milyon aracını geri çağıracak
10:25
AB ülkeleri mali disiplin kurallarını güncellemede anlaştı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sis bulutuyla kaplandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sis bulutuyla kaplandı
FOTO FOKUS
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ