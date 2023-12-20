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Spor
TRT SPOR 20.12.2023 23:19

Kerem Aktürkoğlu: Benim için gerçekten anlamlı bir geceydi

Trendyol Süper Lig’de Vavacars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Galatasaray'ın golünü atan Kerem Aktürkoğlu, “Benim için gerçekten anlamlı bir geceydi. Kaptan olarak ilk kez ilk 11 maçımdı." dedi. Aktürkoğlu'na Fenerbahçe derbisi de soruldu.

Kerem Aktürkoğlu: Benim için gerçekten anlamlı bir geceydi
[Fotograf: AA]

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında konuk ettiği Vavacars Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın kendisi için taşıdığı anlama dikkat çeken yıldız oyuncu, şunları kaydetti:

“Benim için gerçekten anlamlı bir geceydi. Kaptan olarak ilk kez ilk 11 maçımdı. Tabii ki daha önemli olan üç puanı almamızdı. Açık konuşmak gerekirse güzel futbol yoktu sahada bizim açımızdan. İyi futbol oynamadık. Hafta sonu derbi var. Buradan galibiyetle ayrılmak, moral ve motivasyon açısından gayet önemliydi. Şampiyonlar Ligi’nden elenmemizin vermiş olduğu moral bozukluğunun bugün sahaya yansımasının olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hayallerimiz vardı. O tarafı geride bıraktık bundan sonra Avrupa Ligi serüvenimiz başlayacak. Orada çok daha başarılı olmayı, çok daha ilerisini hedefliyoruz. Bugünkü galibiyet için takımı tebrik ederim. İyi mücadele ettik. İyi futbol olmasa da iyi mücadele ettik. Sonunda galibiyet almayı bildik.”

"Keşke her maçı derbi olarak oynasaydık"

Kerem Aktürkoğlu, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe derbisine ilişkin soru üzerine de “Derbiler çok özel oluyor her zaman. Bütün futbolcular için çok keyifli oluyor. Keşke her maçı derbi olarak oynasaydık. Her iki tarafın da temennisi güzel futbol. Güzel futbolun konuşulduğu bir derbi olmasını istiyoruz. Biz umutluyuz, Galatasaray her zaman derbilerden çok daha keyifli ve güzel galibiyetlerle ayrılmıştır. Bizim de tek amacımız gidip galibiyet alıp kendi serüvenimizi galibiyetle devam ettirmek.” ifadelerini kullandı.

Kerem'den 8. gol

Bu arada Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon ligdeki 5., toplamdaki 8. golünü kaydetti.

Mücadelenin 41. dakikasında Kerem Demirbay’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta ceza sahası içinde kaleci Emre Bilgin’den seken topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 8’e çıkardı. Kerem bu gollerin 5’ini Süper Lig’de, 3’ünü de Avrupa kupalarında kaydetti.

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