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Spor
DHA 20.12.2023 23:10

Fenerbahçe Parolapara CEV'de Play-Off turuna yükseldi

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında sahasında Hollanda’nın Drasima Dynamo Apeldoorn takımını 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Parolapara CEV'de Play-Off turuna yükseldi
[Fotograf: DHA]

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında sahasında Hollanda’nın Drasima Dynamo Apeldoorn takımını 25-13, 25-17 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Hollanda’da oynanan karşılaşmadan da 3-1’lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu sonuçla adını Play-Off turuna yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, Play-Off turunda Sırbistan ekibi Partizan ile Ukrayna temsilcisi SC Prometey Dnipro eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe Parolapara: Jelveh, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy (Caner Dengin, Caner Pekşen, Hasan Yeşilbudak, Halil İbrahim Kurt, Ali Deniz Yılmaz, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Penchev)

Drasima Dynamo Apeldoorn: Abraham, Krook, Williams, Bak, van Zeist, de Weijer (Svard, van Solkema, Tijhuis, van Cooten, Lipke, van der Schaaf)

Setler: 25-13, 25-17, 25-22

Süre: 69 dakika (20, 22, 27)

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Piotr Krol, Veronica Mioara Papadopol

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