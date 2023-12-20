Fenerbahçe Parolapara CEV'de Play-Off turuna yükseldi

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında sahasında Hollanda’nın Drasima Dynamo Apeldoorn takımını 25-13, 25-17 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Hollanda’da oynanan karşılaşmadan da 3-1’lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu sonuçla adını Play-Off turuna yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, Play-Off turunda Sırbistan ekibi Partizan ile Ukrayna temsilcisi SC Prometey Dnipro eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe Parolapara: Jelveh, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy (Caner Dengin, Caner Pekşen, Hasan Yeşilbudak, Halil İbrahim Kurt, Ali Deniz Yılmaz, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Penchev)
Drasima Dynamo Apeldoorn: Abraham, Krook, Williams, Bak, van Zeist, de Weijer (Svard, van Solkema, Tijhuis, van Cooten, Lipke, van der Schaaf)
Setler: 25-13, 25-17, 25-22
Süre: 69 dakika (20, 22, 27)
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Piotr Krol, Veronica Mioara Papadopol