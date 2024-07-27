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Dünya
AA 27.07.2024 00:47

Trump, suikast girişimine uğradığı alanda yeniden miting düzenleyecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz’da suikast girişimine uğradığı alanda tekrar seçim mitingi yapacağını duyurdu.

Trump, suikast girişimine uğradığı alanda yeniden miting düzenleyecek

Trump, Truth social platformundan yaptığı paylaşımda, “Büyük ve güzel bir miting için Pensilvanya’daki Butler’a geri döneceğim.” yazdı.

Mitingin, suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore ve yaralanan diğer “vatanseverleri” onurlandırmak için yapılacağını belirten Trump, hangi gün olacağı konusunda ise bilgi vermedi.

Trump, paylaşımını “Savaş, savaş, savaş! Detaylar için beklemede kalın” ifadeleriyle tamamladı.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğrayarak sağ kulağından yaralanmıştı. Saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

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