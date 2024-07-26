Yaralı kuşu kurtarmaya çalışan kişiye kamyon çaptı

Kentteki bir elektrik firmasında çalışan 41 yaşındaki Cihan Karaca, Tunceli-Pertek kara yolunda kamyonetle seyir halindeyken yolda yaralı bir kuş olduğunu gördü.

Kamyonet sürücüsünden durmasını isteyen Karaca, araçtan inip kurtarmak için yolun ortasındaki kuşa yöneldi.

Bu esnada kara yolunu kullanan bir kamyon Karaca'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Karaca’yı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Karaca, buradaki müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay anı ise güvenlik kamerasınca kayda alındı.