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Dünya
AA 26.07.2024 22:25

Rusya'dan Lavrov-Fidan görüşmesine ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasındaki görüşmede, ticari ve ekonomik işbirliğinin ele alındığını duyurdu.

Rusya'dan Lavrov-Fidan görüşmesine ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Fidan'ın, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Laos'un başkenti Viyentiyan'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin giderek genişlemesini sağlamaya yönelik tedbirler vurgulanarak ikili ilişkilere yönelik güncel konuların ele alındığı kaydedildi.

Çok taraflı platformlar da dahil olmak üzere uluslararası alanda Rusya ile Türkiye arasındaki pratik etkileşimin belirli yönlerinin müzakere edildiği belirtilen açıklamada, "En üst ve yüksek düzeydeki yaklaşan ikili temasların takvimine değinildi." ifadeleri kullanıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Viyentiyan'da, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya gelmişti.

Görüşmede, ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında işbirliği ele alınmıştı.

İki mevkidaş görüşmede ayrıca Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel meseleleri değerlendirmişti.

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