Puslu 1.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.12.2023 00:25

Eski olimpik atlet ve milli voleybolcu Yıldırım Pağda hayatını kaybetti

Eski olimpik atlet ve milli voleybolcu Yıldıray Pağda, vefat etti.

Eski olimpik atlet ve milli voleybolcu Yıldırım Pağda hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Eski milli voleybolcu Yıldırım Pağda'nın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Roma 1960 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm dalında Türkiye'yi temsil eden eski olimpik atlet ve milli voleybolcu Yıldıray Pağda, 1938 yılında Adana'da doğdu.

Karataş Spor Kulübünde voleybola başlayan Yıldıray Pağda, Darüşşafaka, Galatasaray ve DSİ'de oynadı.

1960-1965 yıllarında aynı zamanda atletizm milli takımında da yarışan Yıldıray Pağda, Roma Olimpiyatları'nda Türkiye'yi yüksek atlama ve 3 adım branşlarında temsil etti.

ETİKETLER
Atletizm Voleybol
Sıradaki Haber
Kerem Aktürkoğlu: Benim için gerçekten anlamlı bir geceydi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:01
Çanakkale'de iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
08:49
ABD ile Venezuela arasında 10 Amerikalı mahkum ile Maduro'ya yakın iş insanı takas edildi
08:44
MİT ve Emniyet'ten DHKP-C operasyonu: Aranan örgüt üyesi yakalandı
08:31
İnsan Hakları İzleme Örgütü: META Filistinlilerin sesini susturuyor
08:36
Zehir tacirlerine “Narkogüç-40” operasyonu: 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
08:15
Sarıyer'de tır kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Meteoroloji'den 7 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı
Meteoroloji'den 7 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı
FOTO FOKUS
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ