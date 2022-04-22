Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, tasarının özellikle mali konularla ilgili bazı maddeleri hakkında endişe ve öneriler dile getirildi.

Futbol kulüplerinin doğrudan veya dolaylı olarak Federasyon, UEFA ve FİFA'nın denetiminde olduğu, hazırlanan tasarının uluslararası normlara uygun olması gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yasanın meclisteki görüşmeleri sırasında kullanılan bazı ifadelerin haksız ve kabul edilemez olduğu da belirtildi.