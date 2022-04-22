Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 09:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Kulüpler Birliği'nden "Spor Yasası" açıklaması
Kulüpler Birliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan spor yasa tasarısı ile ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, tasarının özellikle mali konularla ilgili bazı maddeleri hakkında endişe ve öneriler dile getirildi.
Futbol kulüplerinin doğrudan veya dolaylı olarak Federasyon, UEFA ve FİFA'nın denetiminde olduğu, hazırlanan tasarının uluslararası normlara uygun olması gerektiği hatırlatıldı.
Açıklamada, yasanın meclisteki görüşmeleri sırasında kullanılan bazı ifadelerin haksız ve kabul edilemez olduğu da belirtildi.
KAMUOYUNA DUYURU pic.twitter.com/7k89I5yozY— Kulüpler Birliği (@kulupler) April 22, 2022
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